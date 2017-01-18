Ankara'dan Çaldılar Eskişehir'de Yakalandılar

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen şüpheliler, çalıntı malzemelerle birlikte Eskişehir'de yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi giriş köprü mevkiinde yaptıkları uygulamada, şüphelendikleri 06 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta A.T. ile H.Ş. isimli şahısların bulunduğu, yapılan kontrollerde araç içerisinde nevresimlere sarılı halde 2 adet televizyon ile 1 adet laptop bilgisayar ele geçirildi. A.T. ve H.Ş. gözaltına alınırken, Ankara'nın Polatlı ilçesinden çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler ise sahibi O.K.'ye teslim edildi. - ESKİŞEHİR