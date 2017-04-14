Ankara'daki Terör Soruşturmasında 7 Tutuklama

Ankara'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 12 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.



Adliyede soruşturmayı yürüten savcılarca sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Zanlıları sorgulayan hakimlik, 2 şüphelinin PKK, 5 şüphelinin ise FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.



Tutuklanan zanlılar cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.