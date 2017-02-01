Ankara'daki Restoran Sahiplerinden "Yemek Kartı" Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Restoran, Kafe ve Lokantacılar Komitesi, yemek kartları firmalarının komisyon oranlarını düşürmemesi halinde Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği'nin (TÜRES) başlatacağı boykota uyma kararı aldı.



ATO Meclis Üyeleri Akın Dinçer, Remzi Doğan Tavşan ve Yunus Demirci, aynı zamanda TÜRES Ankara Şube Başkanı olan Hıfzı Kuruşa başkanlığında bir araya gelerek, yemek kartı firmalarının uyguladığı komisyon oranlarını görüştü.



Toplantı sonrası komite adına açıklama yapan Kuruşa, yemek kartı firmalarının komisyon ücretleri ve ödeme sürelerine ilişkin düzenleme yapması gerektiğine değinerek, şöyle konuştu:



"Gerekli düzenleme yapılmazsa 10 bin restoranımızda yemek kartlarının kullanımını kaldıracağız. Türkiye'de kullanıldığı 1992 yılından bu yana yıllardır keyfi uygulamaları olan ve bu konuda kanunlardaki boşluklardan yararlanan yemek kartları firmalarını daha önce çok sık gündeme getirmemize rağmen firmaların keyfi tutumları devam etmektedir. Bu zor günlerde herkes birbirine destek olurken, bu şirketler de bir şeyler yapmalı ve komisyon oranlarını yüzde 8-10 aralığından Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yüzde 2-4 aralığına çekmelidir. Bu konuda gereken yapılmazsa boykota hazırız."