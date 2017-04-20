Ankara'daki Fetö Soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Uluslararası Proje Araştırmaları Derneğinin üst düzey yöneticilerinden Barış P. tutuklandı.



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan Uluslararası Proje Araştırmaları Derneğinin kurucu 5 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan derneğin üst düzey yöneticisi Barış P. "teröre finans sağlama" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklandı.



FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen firari 4 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



KHK ile kapatılan Uluslararası Proje Araştırmaları Derneğinin yöneticileri hakkında Avrupa Birliği projelerinden alınan hibe desteğini dernek üzerinden FETÖ'ye aktardıkları iddia ediliyor.



AB'nin hibe ve destek projelerini FETÖ'ye yakın iş adamlarına verilmesine aracılık ettikleri öne sürülen şüpheliler, örgüte finansman sağlamakla suçlanıyor.