Ankara'daki Fetö Soruşturması

Ankara'da sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında gözaltına alınan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilişiği kesilen ve mevcut çalışanı olan 17 kişiden 9'u tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 17 kişi, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından Adliyeye getirildi.



Ankara Adliyesinde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Nöbetçi mahkeme, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 9 şüpheliyi tutukladı, 8 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı kurumlara yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, aralarında ilişiği kesilen ve mevcut çalışanların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmış, 8 kişi Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.