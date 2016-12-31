Ankara'daki Fetö Soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 14 eski Adalet Bakanlığı personeli tutuklandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan eski Adalet Bakanlığı çalışanı 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.



Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 18'i ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.



Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 14 eski Adalet Bakanlığı çalışanı tutuklanırken 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Eski Adalet Bakanlığı çalışanı olan şüphelilerin, cep telefonlarında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" bulunduğu belirtildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların, örgütün çözülmesine yönelik itiraflarda bulundukları kaydedildi.



Ayrıca, şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.