Ankara'daki Doğalgaz Patlaması

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, Çankaya ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin, "Ankaralılar rahat olsunlar, çok büyük ihtimalle bir doğalgaz patlaması. Terör eylemini işaret edecek herhangi bir bulgumuz yok." dedi.



Karaaslan, Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta üç katlı bir apartmanın ikinci katında meydana gelen patlama sonrasında olay yerinde incelemelerde bulundu.



Karaaslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın meydana geldiği binada bomba imha uzmanlarının inceleme yaptıklarını, bomba emaresine rastlanılmadığını bildirdi.



Yaralıların beyanının, "Mutfakta sigara içmek için çakmak yakılması" nedeniyle olayın meydana geldiği yönünde olduğunu belirten Karaaslan, "Bina da çok eski, patlama zarar vermiş durumda. O nedenle biraz daha kontrolü şekilde incelememizi yapıyoruz. Ankaralılar rahat olsunlar çok büyük ihtimalle bir doğalgaz patlaması. Terör eylemini işaret edecek herhangi bir bulgumuz yok." ifadesini kullandı.



Olayda 3 kişinin yaralandığını bildiren Karaaslan, Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığını aktardı.



Karaaslan, binanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün lojmanı olduğuna işaret ederek, "Binada insan olduğuna dair bir bilgi de yok henüz. Yani hiç kimsenin kalmadığını biliyoruz. Yine de dedektör köpeklerle arama yapılacak." dedi.



Karaaslan, doğalgaz yetkililerinin de kendi incelemelerini yaptıklarını kaydetti.