Ankara'da Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 11 Yaralı

Ankara'da, şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs ile elma yüklü kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Ankara'da, şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs ile elma yüklü kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı....

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Çarpışma, Ankara, Otobüs