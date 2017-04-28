Ankara'da Yarın Bu Yollar Kutlama Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak

Ankara Anadolu Meydan'ında, Ankaragücü taraftarlarının şampiyonluk kutlaması nedeniyle bazı cadde ve sokaklar yarın trafiğe kapatılacak.



Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "29.04.2017 Cumartesi günü saat 20.30'da Anadolu Meydanı'nda "Ankara Gücü taraftarlarınca şampiyonluk kutlaması" yapılacağından, 29.04.2017 Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Kazımkarabekir Caddesi ulaştırma kavşağından Anadolu (Tandoğan) Meydanı'na kadar, Ulaştırma kavşağı Anadolu (Tandoğan) Meydanı istikametine dönüş varyantları, Celal Bayar Bulvarı, Kazımkarabekir Caddesi'ne giriş varyantları, Beşevler Kavşağı, Dögol Caddesi girişi, Anıt Caddesi ile Anadolu(Tandoğan) Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ankaray Maltepe durağı arası ile Anadolu(Tandoğan) Meydanı'na açılan cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacaktır.



Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için söz konusu uyarıları dikkate almaları faydalı olacaktır " ifadelerine yer verildi. - Ankara