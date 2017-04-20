Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'nın Altındağ, Çubuk ve Keçiören ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.



İhbar üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Altındağ, Çubuk ve Keçiören ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerinin katılımıyla uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.



İki ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon sırasında zanlılar, jandarma ekiplerine silahla ateş ederek otomobillerle kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonrası otomobiller lastiklerine ateş edilerek durduruldu.



Ekipler araçlardaki 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde, üzerilerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 4 kilo 500 gram esrar ile 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.



Şüphelilerden 4'ü savcılık kararıyla salıverilirken, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen T.K.İ. (31), M.E.R.(24), H.S. (24), K.R. (21) ve H.K.(27) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.