Ankara'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Beytullah Develi'nin kullandığı 06 EDM 84 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda yer alan Üniversite Kavşağı'nda Lokman Özyürek idaresindeki 06 CCS 36 plakalı otomobille çarpıştı.



Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücüler Develi ve Özyürek ile araçlarda bulunan Erdem Maden ve Yasin Develi, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.