Ankara'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Harun Kaya'nın (34) kullandığı 06 AT 1971 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Caddesi'nde aynı yönde seyreden Hami Kasap (19) idaresindeki 06 BV 401 plakalı otomobille çarpıştı.



Otomobillerden biri ikiye bölündü, diğeri ise refüje çıkarak durabildi.



Kazada, sürücüler Kaya ve Kasap ile araçlardan birinde bulunan bir kişi yaralandı.



Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.