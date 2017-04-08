Ankara'da Trafik Kazası

Ankara'da kontrolden çıkarak başka bir araca arkadan çarpan otomobil, yol kenarındaki bariyerlerde asılı kaldı. Kazanın etkisiyle bir kişi yaralandı.



Kaza, saat 22.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Atatürk Bulvarı üzerinden Kızılay istikametinde seyreden 06 AB 8876 plakalı otomobil, Akay Tüneli girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen 06 T 0464 plakalı ticari otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 06 AB 8876 plakalı otomobil, tünelin bariyerlerinde asılı kaldı. Kazanın ardından araç hurdaya dönerken, sürücü de yaralandı.



Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hızla kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için bulvar üzerinde trafik önlemi aldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA