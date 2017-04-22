Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Murat Soykal idaresindeki 06 HP 2097 otomobil, D140 karayolu Gedikağzı mevkisinde, bariyerlere çarparak devrildi.



Kazada, otomobildeki Ali Güven hayatını kaybetti, eşi Meral Güven ile sürücü Soykal ağır yaralandı.



Yaralılar, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.