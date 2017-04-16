Ankara'da Silahlı Kavga; 2 Ölü, 3 Yaralı (2)

VALİ TOPACA: SİYASİ BİR BOYUTU GÖZÜKMÜYOR



Ankara'da bir kafede, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada, 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çatışmanın yaşandığı yerde açıklama yapan Ankara Valisi Ercan Topaca, "Tahminiz bir alacak verecek davası gibi gözüküyor. Siyasi bir boyutu gözükmüyor" dedi.



Olay, Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki Yıldızevler Mahallesi'nde bulunan 4'üncü Cadde üzerinde bir kafede meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen Mustafa Ö. ve arkadaşları kafede oturduğu sırada, kafeye gelen Sedat A. ve arkadaşları arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, taraflardan ve kafede oturan diğer müşterilerden 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Ö. ve Sedat A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Zanlılar, olayın ardından geldikleri araçla kayıplara karışırken, polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



ANKARA VALİSİ TOPACA: ALACAK VERECEK DAVASI GİBİ GÖZÜKÜYOR



Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan da çatışmanın yaşandığı yere gelerek, incelemelerde bulundu. Kavga eden grupların belli olduğunu belirten Vali Topaca, "Tahminiz bir alacak verecek davası gibi gözüküyor. Kahvenin içinde bir grup otururken diğer grup geliyor ve karşılıklı bir çatışma oluyor. Faillerden birisi elimizde iki kişi firar. İki ölü var üç tane de yaralı var. Yaralılardan birinin durumu biraz hassas hayati tehlikesi olabilir. Olayı kısa sürede aydınlatacağız. Siyasi bir boyutu gözükmüyor. Tamamıyla iki grubun kendi arasında ki parasal bazı ilişkiler, ihale işleriyle bağlantılı olduğunu kuvvetli muhtemel tahmin ediyoruz" diye konuştu.