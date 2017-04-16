Ankara'da Silahlı Kavga; 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara'da silahlı kavga; 1 ölü, 4 yaralı (1)(Tür: Ankara)

Ankara'da Silahlı Kavga; 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara'da silahlı kavga; 1 ölü, 4 yaralı (1)

(Tür: Ankara)

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