Ankara'da Silahlı Kavga; 1 Ölü, 4 Yaralı (1) / Ek Fotoğraflar

Ankara'da Silahlı Kavga; 1 Ölü, 4 Yaralı (1) / Ek Fotoğraflar

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ankara, Ölüm, Öldü, Ölü, Tabanca, Silah