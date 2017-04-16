Ankara'da Silahlı Kavga; 1 Ölü, 4 Yaralı (1)

ANKARA'daki bir kafede, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga yaşandı.

Ankara'da Silahlı Kavga; 1 Ölü, 4 Yaralı (1)

ANKARA'daki bir kafede, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki Yıldızevler Mahallesi'nde bulunan 4'üncü Cadde üzerinde bir kafede meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti. biri ağır 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. - Ankara

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