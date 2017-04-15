Ankara'da Polise Uzun Namlulu Silahlarla Saldırı!

Ankara'da yüzleri kar maskeli çok sayıda kişi polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdi. Olay saat 04.00 sıralarında Altındağ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzleri kar maskeli çok sayıda uyuşturucu satıcısı şahıs, Kale Mahallesi Çay Sokak'ta Altındağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerine uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin karşılık vermesi ...