Ankara'da Okullara Kar Tatili! Ankara'da Okullar Tatil mi?

Ankara'da okullara kar tatili var mı sorusunun cevabını sizler için derledik. Ankara'da okullar tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye'nin birçok ili ve ilçesi soğuk ve karlı havanın etkisi altında. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı ve kış şartları gerekçesiyle yarın birçok kentte okullara kar tatili verildi. Ankara'da kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi. Ankara Valisi Ercan Topaca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, başkette okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Vali Ercan Topaca Twitter mesajında, 'Sevgili öğrenciler, kar yapışı dolayısıyla 29/12/2016 tarihinde, okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller dilerim' ifadelerini kullandı. Yarın, kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacak.

ISPARTA

Isparta'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi ve bağlı köylerle, Yalvaç ve Sütçüler ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bolvadin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşın ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Afyonkarahisar- Antalya ve Afyonkarahisar- Ankara karayollarında kar ve tipi nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı.

KARAMAN

Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 2 Ocak 2017 Pazartesi gününe kadar ara verildiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların iki gün daha tatil edildiği belirtildi.

MANİSA

Manisa'nın Selendi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi. Selendi ilçesinde bugün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı gelen öğrenciler için bir gün okullar tatil edildi. Kaymakamlık kararıyla tatil edilen okullarda eğitim gören 1275 taşımalı öğrenci ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki öğrenciler için 29 Aralık Perşembe günü okullar 1 günlük tatil edildi. Kar yağışının devam etmesi durumunda ilçe merkezindeki okulların da tatil edilebileceği bildirildi.

UŞAK

Uşak'ta Çarşamba gündüz başlayan ve etkili yağan kar nedeni ile okullarda eğitim ve öğretimlere bir gün ara verildi. Uşak Valiliği tarafından alınan karara göre; "Etkili olan kar yağışı dolayısıyla Uşak İl Merkezi ve İlçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren okullarda 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

ÇANKIRI

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilecek. Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime yarın ara verileceği kaydedildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi. Öte yandan Eskişehir'in; Bursa, Kütahya ve Ankara ile ulaşımını sağlayan karayollarında, trafikte sıkıntı yaşanmaması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

BİLECİK

Bilecik kent merkezi ile Bozüyük, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi. Kamuda çalışan engelli ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.

KÜTAHYA

Kütahya kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim yapılmayacak. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.

DENİZLİ

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 ilçede okullar yarın tatil edildi. Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerin taşımalı eğitimi ile bazı mahallerde okulların 29 Aralık 2016 Perşembe günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, Çameli ilçesinde taşımalı eğitim, Babadağ, Güney ilçeleri, Serinhisar Kocapınar Mahallesi, Buldan merkez ve Yenice dışındaki okullar ile taşımalı servisler, Pamukkale ilçesine bağlı Akcapinar, Uzunpinar, Gözler, Güzelpınar, Akdere, Belenardiç Mahallelerindeki okullar, Acıpayam'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Çardak Söğüt Mahallesi ve taşıma yoluyla eğitim gören öğrencilere bir gün tatil edildiği duyuruldu.

KONYA

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kulu, Akşehir, Tuzlukçu, Doğanhisar ve Ilgın ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın, 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Hadim ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi

KIRIKKALE

Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BOLU

Bolu'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere 1 günlük izin verildi. Bolu Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 29 Aralık Perşembe günü bir günlük idari izinli sayılacaktır. İl merkezinde eğitime devam edilecektir. Tatil kararı sadece taşımalı eğitim ile öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. İlçelerle ilgili kararı Kaymakamlıklar verecektir" dedi.

ÇANKIRI

Çankırı'nın Orta, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, Orta ilçesinin genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 29 Aralık Perşembe eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde ise taşımalı eğitim sistemi ile mahallelerden kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullara eğitime gelen öğrencilerin bugün izinli sayılacağı ifade edildi. Ilgaz, Kurşunlu ve Yapraklı ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti.

KIRŞEHİR

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak. Kaman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerdeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engellilerin de bugün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

BALIKESİR

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Dursunbey Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yağışın etkisini artırmasından dolayı ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği duyuruldu.



