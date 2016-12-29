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Ankara'da Okullar Yarın Tatil

Ankara'da Okullar Yarın Tatil

ANKARA Valisi Ercan Topaca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da okulların yarın tatil olacağını duyurdu.

Ankara'da Okullar Yarın Tatil

ANKARA Valisi Ercan Topaca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da okulların yarın tatil olacağını duyurdu. Vali Topaca yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: "Sevgili öğrenciler,yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi dolayısıyla, Ankara genelinde,30 Aralık günü okullar tatil edilmiştir. İyi geceler."

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