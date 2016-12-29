ANKARA Valisi Ercan Topaca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da okulların yarın tatil olacağını duyurdu. Vali Topaca yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: "Sevgili öğrenciler,yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi dolayısıyla, Ankara genelinde,30 Aralık günü okullar tatil edilmiştir. İyi geceler."
Ankara'da Okullar Yarın Tatil
ANKARA Valisi Ercan Topaca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da okulların yarın tatil olacağını duyurdu.
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