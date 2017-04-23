23 Nisan'da Kar Sürprizi! Bugün Hangi İlde Hava Nasıl Olacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman çevrelerinin ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen tören sırasında yoğun kar yağışı etkili oldu. Kötü hava koşulları nedeniyle tören öncesi Anıtkabir'e getirilen çocuklar okullarına gönderildi.

İSTANBUL'DA KUTLAMALARIN ADRESİ DEĞİŞTİ

İstanbul'da da Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılması planlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programının, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda yapılmasını kararlaştırdı.

Valilikten alınan bilgiye göre, bugün Maltepe'deki Orhan Gazi Şehir Parkı'nda yapılması planlanan kutlama programı, hava muhalefeti ve çocukların üşümemesi için kapalı alana alındı.

BOLU DAĞI'NDA 10 CM KAR!

Bolu Dağı'nda ise yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı kent merkezinde de etkisini gösteriyor. Gece başlayan sağanağın sabah saatlerine doğru yerini bıraktığı kar yağışı, otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesi ile karayolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürürken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bu arada, kar yağışı kent merkezinde de aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde çiçek açan ağaçlar ile laleler de karla kaplandı. Vatandaşlar ise araçlarının üzerine biriken kar tabakalarını fırçalarıyla temizliyor. Bolu Dağında 10 santime yaklaşan kar kalınlığı, kent merkezinde 5 santimetreyi buluyor.

ESKİŞEHİR'DE ZOR ANLAR YAŞATTI

Eskişehir'de de sabah başlayan kar yağışı, sürücüler ile vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan ana caddeler belediye ekipleri tarafından açılırken, olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı. Polis ekipleri, sürücüleri kaygan zemin nedeniyle uyardı. Ekipler Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Kütahya karayollarında çalışmalarını sürdürüyor. Nisanda yağan karı fırsat bilen bazı vatandaşlar fotoğraf çekti.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek. Günün en yüksek sıcaklığı 5 derece olacak, gece saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye düşecek. Sıcaklıkların salı gününden itibaren kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşları zirai don tehlikesine karşı uyardı.

ISPARTA BEYAZA BÜRÜNDÜ

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrası ilçe merkezi beyaza büründü.

Yalvaç'ta sabaha karşı kar yağışı etkili oldu. Lapa yağan kar ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı. Özellikle meyve ağaçlarının çiçeklerinin karla kaplanması ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Yaklaşık 1 saat aralıksız yağan ve ardından etkisini kaybeden yağış sonrası ilçede kar kalınlığı 5 santime ulaştı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman çevrelerinin ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu (Bilecik, Bursa'nın güneyi, Sakarya'nın güney ilçeleri), İç Ege (Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya), Göller yöresi (Isparta, Burdur'un yüksekleri), Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu) ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 5 derece artacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve batı, iç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, kuzey ve batı çevreleri ile yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 25







