Ankara'da Miraç Kandili coşkusu



ANKARA - Ankaralılar Miraç Kandili dolaysıyla camilere akın etti. Geceyi ibadetle geçiren vatandaşlar, Miraç Kandili'nin tüm İslam alemine huzur getirmesi dileğinde bulundu.

Hz. Muhammed'in göğe yükselerek Allah'la aracısız bir şekilde görüştüğü gece olan Miraç Kandili'nde Ankaralılar, geceyi ibadetle geçirmek için camilere akın etti. Namaz kılıp, Allah'a dua eden vatandaşlar, Türkiye ve İslam aleminin geleceği için de dileklerde bulundu.

Kandil gecesini idrak etmek için özellikle Kocatepe Camii'ni tercih ettiğini söyleyen Sıddıka Terzi, "İnşallah bu gecemiz tüm İslam alemi için, Türkiyemiz için çok güzel şeyler getirir. Burası Ankara'da özel ve değerli bir camii. Özal'ın Ankara'ya hediyesi, onun için burayı tercih ediyorum. Trabzon'a, Türkiye'ye, tüm İslam alemine selam olsun" şeklinde konuştu.

Terzi'nin beraberinde getirdiği kızı Fatma Neslişah Terzi de "Mutluyum, Müslümanların zulmü bitsin istiyorum" dileğinde bulundu.

Ailecek ibadet etmeye geldiklerinin altını çizen Enver Solakaç, "Müslüman alemine hayırlı uğurlu olsun, inşallah, barış, mutluluk getirir herkese. Eşimin de doğum günü bugün, onu da kutluyorum. Ailecek geldik buraya çocuğumuzun da bu manevi havayı tatmasını istedik" dedi.

Doğum gününün Miraç Kandili ve 23 Nisan'a denk gelmesinin verdiği mutluluğu yaşadığının altını çizen Neşe Solakaç, "Mutluyuz, gururluyuz, 23 Nisan bugün ayrıca. Barış, sağlık, getirmesini diliyorum. Doğum günüm olduğu için bugün çifte mutluluk yaşıyorum" diye konuştu.