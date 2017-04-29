Ankara'da Minibüs Kazası: 6 Yaralı

Ankara'da yoldan çıkan yolcu minibüsü yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Ankara'da yoldan çıkan yolcu minibüsü yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

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Ankara, Kaza, Minibüs