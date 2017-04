Ankara'da Konut Alıcılarının Tercihi Yine Keçiören Oldu

Keçiören'in son yıllarda artarak devam eden gelişimi emlak satışlarına da ciddi bir şekilde yansıdı. TÜİK verilerine göre, 2016 yılında Türkiye'de en fazla konut satışı yapılan ikinci ilçe Keçiören oldu. Türkiye genelinde İstanbul'da Esenyurt ilçesinin birinci olduğu sıralamada, Ankara'da Keçiören birincilik unvanını yine kaptırmadı.



Belediyenin şehir planlama ve alt yapı konusundaki başarılı çalışmaları sonucu gayrimenkul alımı ve oturum alanı olarak tercih edilmesi ile birlikte Keçiören'de 2016 yılında 25 bin 400 adet konut satıldı. Keçiören'in ardından 20 bin 848 konut satışı ile Çankaya 2. olurken, onu sırayla Mamak ve Etimesgut takip etti.



Sosyal alan yatırımları, kişi başına düşen yeşil alan miktarının her geçen gün artması ve hizmet belediyeciliğinin ön plana çıkmasının ilçedeki konut tercihlerinde etkili olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Göreve geldiğimiz 2009 yılında belediyenin tüm imkanları kent girişine harcanmıştı. Biz ise tüm Keçiören'i bir bütün olarak ele aldık ve yatırımlarımızı ilçenin geneline yaydık. Bu da Keçiören'in tamamında topyekün bir kalkınma getirdi. Tek mahallenin değil tüm Keçiören'in belediyesi olduk. Hem gayrimenkul yatırımı hem de Ankara'da insanların yaşamak için Keçiören'i tercih etmesi bizleri oldukça sevindiriyor. Çünkü bir belediyenin en önemli görevlerinden birisi yaptığı çalışmalarla bölgesini kalkındırmak, değerli hale getirmektir. Keçiören'in giderek tercihlerde ilk sıraya yerleşmesi şehircilik anlayışımızın doğru olduğunun da göstergesi" dedi.



Belediyenin değerinin yeni yatırımlarla katlanacağını ifade eden Başkan Ak, "Gümüşdere Ihlamur Vadisi Projemiz tamamlandıktan sonra Ankara'nın turizm potansiyeline de katkı sunacağız ve Keçiören'in marka değeri katlanacak. Ovakent Projemizle birlikte yepyeni bir yerleşim alanının da startını verdik. İmarı tamamlanan, alt yapısı, ulaşım planı, çevre düzenlemesi en ince ayrıntısına kadar planlanan Ovacık'ta 10 yıl içinde 130 bin civarı bir nüfus bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA