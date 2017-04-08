Ankara'da Kaybolan Kadın Ölü Bulundu
Ankara'nın Kalecik ilçesinde kaybolan kadın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin arama çalışmaları sonucu dere yatağında ölü bulundu.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde kaybolan kadın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin arama çalışmaları sonucu dere yatağında ölü bulundu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Akçataş köyünde oturan 51 yaşındaki Meryem Aksoy, 4 Nisan'da evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi.
Aksoy'un hayatından endişe eden yakınları, AFAD ve AKUT ekiplerinden yardım istedi. Köye ulaşan ekipler, gerekli bilgileri alarak arama çalışmalarını başlattı.
Kuzeydeki Yılanlı köyüne doğru bulunan arazide "grid" arama tekniğiyle çalışmalarını sürdüren ekipler, kayalıklar üzerinde kan izlerine rastladı.
Bu bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştıran ekipler, Killik Deresi yatağı boyunca yaklaşık 250 metre kan izlerini takip ederek, 5 Nisan'da Aksoy'un cansız bedenine ulaştı.
Kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla adli tıp morguna kaldırıldı.