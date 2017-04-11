Ankara'da İşyerinde Ruhsatsız Tabanca ve Tüfek Ele Geçirildi

ANKARA'da polise yapılan ihbar sonrası bir işyerinde yapılan aramada 8 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ve 3 bin 720 adet dolu fişek ele geçirildi.



Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Caddesi üzerinde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli polis timler amirliğine bağlı ekiplerin yanına gelen bir kişi, kimliğinin gizli tutulmasını isteyerek aynı cadde üzerinde 32 yaşındaki F.Y. ile 38 yaşındaki S.Y.'nin işlettiği dükkanda çok sayıda silah ve mühimmat olduğunu ihbar etti. Ekipler bunun üzerine savcılık kararı sonrası işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 8 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ve 3 bin 720 adet değişik çap ve ebatlarda dolu fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler GASP büro ekiplerine teslim edildi. F.Y. ile S.Y. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Ankara