Ankara'da İş Adamına Silahlı Saldırı

Ankara'da bir iş adamı, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, iş adamı Pervil Çınar, Çankaya ilçesi Gaziosmanpaşa semtindeki ofisine gelen, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.



Saldırgan olay yerinden kaçarken Çınar, kaldırıldığı hastanede öldü.



Çınar'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda "Hacı" lakaplı bir kişiyi arıyor.