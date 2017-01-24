Ankara'da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz" Projesi Kapanış Toplantısı

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara'da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz projesi ile 500 kişiye inovasyon temalı eğitimler verildiğini kaydederek, "Projemizin kırsal alanlar için önemli katkıları olacağına inanıyoruz" dedi.



Ankara Kalkınma Ajansı ile Macaristan Orta Tuna Bölgesel İnovasyon Ajansı ortaklığıyla yürütülen "Ankara'da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, Macaristan Orta Tuna Bölgesi İnovasyon Kalkınma Ajansı Direktörü Dr. Akos Szepvolgyi ve proje ekibi ile kurum temsilcileri katıldı.



Toplantıda konuşan Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, başarıyla tamamlanan Ankara'da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz Projesi'nin birçok projenin başlangıç kaynağı olacağını kaydetti. Proje ile tarımsal inovatif yaklaşımların Ankara kırsalında tanıtılarak farkındalık sağlandığını belirten Özcan, proje ekibine teşekkür etti.



"500 kişiye inovasyon eğitimleri verildi"



Projeyi değerlendiren Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık "Ankara'da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz projesi, 15 Şubat tarihinde başlamış olan 12 aylık bir projedir. Projemiz kapsamında doğrudan farkındalık eğitimleri kapsamında Ankara'nın periferisinde yer alan ilçelerde toplam 500 kişiye inovasyon temalı eğitimler verildi, ayrıca politika yapıcılara ve uygulayıcılara yönelik yaklaşık 200 kişi spesifik eğitimler aldılar" ifadelerini kullandı.



"Yol haritası hazır"



Şayık, "Projemizin en önemli çıktılarından birisini oluşturan 'Kırsalda İnovasyon Yol Haritası' ise tamamlamış bulunmakta olup, sizlerle paylaşılacaktır" ifadelerine yer vererek, "Bu projemizin kırsal alanlar için önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Bunlardan en önemlisi, yenilikçiliği ve yenilikçi uygulamaları kırsal alanlarla buluşturarak kırsal alanları daha yaşanabilir bir mekan haline getirmek ve kır ile kent arasında teknoloji entegrasyonunu sağlayarak kırsal alanların kentte üretilen katma değerden daha fazla pay alabilmelerini sağlamaktır" dedi.



Kırsalda farkındalık



Proje ile Ankara'nın sosyo-ekonomik gelişim bakımından geri kalmış, kırsal özellik gösteren ilçelerinde inovasyon politikaları konusunda kapasite ve farkındalığı artırılmasına yönelik eğitimler verildi. Toplam bütçesi 171 bin 886 Avro olan proje ile 12 ay boyunca kırsalda kapasite artırımı faaliyetleri gerçekleştirildi. - ANKARA