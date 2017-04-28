Ankara'da Gece Kulübüne Kalaşnikoflu Saldırı!

Anakra'da kimliği belirlenemeyen 2 kişi, yanlarında getirdikleri uzun namlulu silahlarlar ve tabancalarla bir gece kulübünü kurşun yağmuruna tuttu. Olay, saat 00.30 sıralarında Çankaya'da medyada geldi. Edinilen bilgilere göre; plakası belirlenemeyen bir otomobille Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünün önüne gelen 2 kişi, araçtan inerek yanlarında getirdikleri ka...