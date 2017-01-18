Ankara'da Doğalgaz Patlaması

Başkent'te 3 katlı bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasında 3 kişi yaralandı. Olay yerinde açıklama yapan Tapu Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal, "Doğalgaz faaliyeti olarak görünüyor. 3 yaralı var: Biri personelimiz, biri onun annesi, bir diğeri de onlara yardıma gelen personelimizin eşi" dedi.



Olay, akşam saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Esat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta bulunan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait 3 katlı lojmanda doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binanın son iki katında göçük meydana geldi. Binadan çıkan 3 kişi kendi imkanlarıyla gittikleri hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Tapu Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal, patlamanın meydana geldiği bölgeye gelerek olayla ilgili açıklama yaptı. Yaralıların durumu hakkında bilgi veren Kanal, "Zemin artı iki kattan oluşan üç katlı bir bina. 6'sı boş 12 tane daire var. 5 hane binadayken bu patlama gerçekleşiyor. Yeni yerleşme faaliyetinde olan bir lojmanda gerçekleşmiş olay. Doğalgaz faaliyeti olarak görünüyor. 3 yaralı var: Biri personelimiz, biri onun annesi, bir diğeri de onlara yardıma gelen personelimizin eşi. Ağır yaralı yok. Yanık yarası, biri yoğun bakımda ama hayati tehlikesi olan arkadaşımız yok içinde" ifadelerini kullandı. (CNR-GD) - ANKARA