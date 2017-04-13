Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak
Hak-İş tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle bugün saat 15.00'ten sonra bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
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