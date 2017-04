Ankara'da "Bangladeş Kültür Günü" etkinliği

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Siddiki: "Bizim amacımız sevgi ve barış mesajlarımızı Türk halkına iletmek"



ANKARA - Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Siddiki ve eşi himayelerinde uzun süredir özenle hazırlanan "Bangladeş Kültür Günü" Ankara'da düzenlendi. Özel günde konuklara 20 çeşit Bangladeş yemeği ve 25 çeşit özel Bangladeş tatlıları ikram edildi.

Bangladeş'te her yılın nisan ayında kutlanan ve Bangladeş'in' yeni yılı olarak bilinen "Naba Barşo" kutlamalarının arifesinde Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği tarafından Başkent'te "Bangladeş Kültür Günü" programı düzenlendi. Programa; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, büyükelçiler, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bangladeş'e özgü yemek ve tatlıların ikram edildiği programda Bangladeş müzikleri eşliğinde öğrenciler ülkenin geleneksel kostümlerini giyerek dans etti. Bangladeş usulü defilenin de gerçekleştirildiği kültür gününde konuklar ülkenin yöresel kınası ile dövme yaptırdı. Etkinliğe katılanlar ayrıca Bangladeş'e özgü geleneksel kostümleri de giyerek salonda renkli görüntüler oluşturdu.

"Kültürümüzü Türkiye'deki kardeşlerimize tanıtmak istedik"

Yoğun katılımın olduğu etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Siddiki, "Bu renkli programı düzenlediğimiz için çok mutluyuz. Kültürümüzü Türkiye'deki kardeşlerimize tanıtmak istedik" dedi. Bangladeş ve Türkiye arasında iyi ilişkilerin olduğuna işaret eden Büyükelçi, "İnşallah bu ilişki daha da iyi olacak. Bizim amacımız sevgi ve barış mesajlarımızı Türk halkına iletmek. Bildiğiniz gibi biz renkli bir kültüre sahibiz. Gerçekten çok güzel danslarımız ve müziklerimiz var. Önümüzdeki yıllarda bu tür etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yemek konusunda gelince Büyükelçimizin eşi çok titizdir"

Programın organizatörü Gamze Özeren ise etkinliğin hazırlık sürecini şu cümlelerle anlattı:

"İki ay önce Büyükelçimizin eşi böyle bir organizasyon yapmak istediğini söyledi. Beraber neler yapabiliriz, neleri tanıtalım? diye düşündük. İlk yaptığımız defile kısmı onların tamamen kendi köylerinin giyim tarzıydı ve tanıtımı yapıldı. Akabinde kendilerine özel kültürel danslar hazırlandı. Yemek konusunda gelince Büyükelçimizin eşi çok titizdir. Yemeğin başına kendisi geçti, yardımcılarıyla beraber tek tek kendi karıştırırdı, tarifler verdi. Yaklaşık 20 çeşit yemek yaptı. 20'den fazla da tatlı yaptı"

Türkiye-Bangladeş ilişkileri

Köklü bir tarihe sahip olan Türkiye ve Bangladeş arasındaki ilişkiler, Bangladeş'in kurulmasından önceye dayanıyor. Kurtuluş Savaşı'nda maddi ve manevi yardımda bulunan Güney Asya Müslüman halklarından biri de Bengallilerdir. Türkiye, Bangladeş'i 22 Şubat 1974 tarihinde tanımış, 1976 yılında Dakka Büyükelçiliği, 1981 yılında ise Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği açılmıştır. İki ülke arasında herhangi bir siyasi sorun bulunmamakta olup, ilişkiler karşılıklı ziyaretler ile canlı tutulmaya ve daha ileriye götürülmeye çalışılmaktadır.