Ankara'da "Ağrı" Resim Sergisi Açıldı

ANKARA - (AA) - İbrahim Çeçen Vakfı (İÇV) organizasyonuyla Mayıs 2016'da Ağrı'ya giden ressamların, "Ağrı Sanatla Buluşuyor" projesi çerçevesinde çizdikleri resimlerden oluşan sergi, Ankara Kalesi'nde sanatseverlerle buluştu.



Tarihte kavim ve medeniyetlere ev sahipliği yaparak efsanelere, mitolojiye, türkü ve romanlara konu olan Ağrı, dokuz ressam tarafından resmedildi. Ağrı'nın birbirinden farklı teknik ve üsluplarla tuvallere taşındığı eserlerden oluşan sergi, Ankara Kalesi'ndeki Emin Antik Sanat Merkezi'nde açıldı.



Projenin küratörlüğünü üstlenen ressam Gültekin Serbest, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projede yer alacak ressamları belirlerken dokuz farklı üslup ve teknikle çalışan isimlerden yola çıkıldığını söyledi.



Ağrı'da 20-30 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleşen etkinliğe resim sanatının usta isimlerinin katıldığını ifade eden Serbest, "Ben ve arkadaşlarım Abidin Celal Binzet, Bünyamin Balamir, Funda Açıkgöz, Hayati Misman, Müjgan Yılmaz, Nermin Alpar, Saadet Gözde ve Zafer Gençaydın gibi alanında başarılı olan ressamların, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ndeki atölyelerde hoca, öğrenci ve sanatseverlerle karşılaşması görülmeye değer bir buluşmaydı." diye konuştu.



Serbest, Ağrı'da sanata gönül veren insanlarla geçirilen zamanların değerli olduğunu anlatarak, "Sanatçılarımızın yaptıkları, Ağrı'yı konu alan çalışmalarına gösterilen ilgi ve yaşanan diyaloglarda da sanatsal anlamda öğrencilere çok şey kattığımızı gördük. Sanatçı arkadaşlarımla gençlere yeni sanatsal heyecanlar ve ufuklar açmanın hazzını yaşadık. Projenin zincir sergilerle değişik illerde açılacak olmasını, hem Ağrı'nın tanıtımı için hem de projeyi taçlandıracağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Serginin açılışına, projede yer alan sanatçılar ve vakıf yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.



Sergi, 28 Ocak'a kadar gezilebilecek.