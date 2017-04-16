Ankara'da %58 Evet Çıkacağını Söyleyen Melih Gökçek Yanıldı
Melih Gökçek, referandumdan önceki gün Twitter'dan yaptığı paylaşımında Ankara'da %58 Evet çıkacağını öne sürmüştü. Ankara'da sandıkların % 96,0'ı açıldı. Hayır oyları %50,6 oranında önde.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, referandumdan bir önceki gün Ankara'daki "Evet" oranlarını açıklamıştı.
GÖKÇEK, ANKARA'DA %58 EVET ÇIKACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
Twitter'dan paylaşım yapan Gökçek, "Bu gece net anket söylemek yasakmış. Ben de net değil, brüt ilân ediyorum. inşaallah; Ankara % 58 evet. Türkiye % 60 evet..." ifadelerini kullanmıştı.
Melih Gökçek'in tweeti:
10.340 sandıklı Ankara'da sandıkların % 96,0'ı açıldı. Bu sonuçlara göre Ankara'da %49,3 Evet gelirken, Hayır %50,6 oranında oy aldı.