Ankara'da %58 Evet Çıkacağını Söyleyen Melih Gökçek Yanıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, referandumdan bir önceki gün Ankara'daki "Evet" oranlarını açıklamıştı.

GÖKÇEK, ANKARA'DA %58 EVET ÇIKACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Twitter'dan paylaşım yapan Gökçek, "Bu gece net anket söylemek yasakmış. Ben de net değil, brüt ilân ediyorum. inşaallah; Ankara % 58 evet. Türkiye % 60 evet..." ifadelerini kullanmıştı.

Melih Gökçek'in tweeti:



10.340 sandıklı Ankara'da sandıkların % 96,0'ı açıldı. Bu sonuçlara göre Ankara'da %49,3 Evet gelirken, Hayır %50,6 oranında oy aldı.