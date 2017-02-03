Ankara'da 4 Saatlik Giresunspor Zirvesi

Başbakan Yardımcı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ ile makamında 4 saat süren bir görüşme yaptı.



Giresunspor'un geleceği ve hedeflerinin masaya yatırıldığı bu toplantı sonrası açıklama yapan Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, "Başbakan yardımcımızla Giresunspor'umuzu enine boyuna konuştuk" dedi.



Nurettin Canikli'nin her zaman Giresunspor'un yanında olduğunu ifade eden Bozbağ, "Başbakan Yardımcımız Sayın Nurettin Canikli ile dün akşam 18.00'de başlayan görüşmemiz yaklaşık dört saat sürdü. Giresunspor'umuzu enine boyuna konuştuk, sorunlarımızı projelerimizi kulübün son durumunu ilettik ve çözümler konusunda her zaman olduğu gibi yine yanımızda yer aldı. Ben şahsım yönetim kurulum ve camiamız adına kendisine teşekkür eder saygılar sunarım" şeklinde konuştu. - GİRESUN