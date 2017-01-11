Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen askerlerin eşi 80 şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS'deki Usulsüzlük İddialarına İlişkin Soruşturması...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen askerlerin eşi 80 şüpheli tutuklandı.
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