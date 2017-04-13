IHAAW121519-ASA/13-04-2017



- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT tırları soruşturmasını yürüten eski Cumhuriyet Savcısı Aziz Takcı için iddianame hazırlandı. İddianamede, Takcı için "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor. 13.04.2017 12: 15: 19 TSI

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