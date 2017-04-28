Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö'nün Darbe Girişimi Sırasında Mamak 28. Piyade Tugay...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Tank Taburu personelinin katıldığı eylemlerle ilgili 64 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Tank Taburu personelinin katıldığı eylemlerle ilgili 64 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.