Fahri Kasırga Darbe Gecesini İlk Kez Anlattı: Erdoğan'la 2 Kez Görüştüm

Ankara Başsavcılığı'nın Fahri Kasırga iddianamesi tamamlandı. Kasırga o geceyi ilk kez anlattı.

İDDİANAME HAZIR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin 27 asker hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

"2 KEZ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜM"

İddianamede Kasırga'nın ifadelerine de yer verildi.

Kasırga, "O gün akşam saatlerinde dostlarımda yemekteyim. 22.00 sularında Engin Dinç cep telefounundan aradı. Sonra Ankara Valisi'ni ve Sayın Cumhurbşakanımızı aradım." dedi. "O gece iki kez Cumhurbaşkanı ile görüştüm" diyen Kasırga, Kutsi Barış'ı da 3 kez aradığını söylerken, ulaşamadığını ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KÜLLİYEYE GİTME TALİMATI VERDİ"

Fahri Kasırga, "Sayın Cumhurbaşkanımıza durumun vahametini arz ettim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek oradan operasyonu yürütme talimatı verdi Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.

"İHTİLAL YAPTIK' DEDİLER 'VURUN BENİ' DEDİM"

Kasırga ifadesinde, "Elimi gözümü zorla bağladılar, ayaklarımı plastik kelepçelediler. Seccade ve su istedim, vermediler. İhtilal yaptık dediler, vurun beni dedim. Bana karşı herhangi bir darp, cebirde bulunmadılar. 16 Temmuz saat 16.30'a kadar Akıncılardaydım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikinci kez ulaşma şansı bulduğunu ifade eden Kasırga, bu sırada askerlerin odaya girdiğini, bağrışların açık kalan telefonundan Marmaris'te olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın da dinlediğini ifade etti.