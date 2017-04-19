Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö'nün 15 Temmuz 2016'daki Darbe Girişimi Sırasında 4. Kolordu...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu 268 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu 268 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.