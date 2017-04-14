Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi Sırasında Akıncı Üssündeki...
IHAAW154134-ASA/14-04-2017 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssündeki eylemlerle ilgili hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
IHAAW154134-ASA/14-04-2017
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssündeki eylemlerle ilgili hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 481 kişinin yargılanacağı davanın görülmesine 1 Ağustos 2017'de başlanacak. 14.04.2017 15: 41: 34 TSI
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