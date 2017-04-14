Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi Sırasında Akıncı Üssündeki...

IHAAW154134-ASA/14-04-2017 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssündeki eylemlerle ilgili hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi Sırasında Akıncı Üssündeki...

IHAAW154134-ASA/14-04-2017

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssündeki eylemlerle ilgili hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 481 kişinin yargılanacağı davanın görülmesine 1 Ağustos 2017'de başlanacak. 14.04.2017 15: 41: 34 TSI
NNNN - ANKARA

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