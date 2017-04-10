Kara Kuvvetleri'deki Darbe İddianamesinde Çarpıcı Detay: Karargah 22:00'da Ele Geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki olaylara ilişkin aralarında eski Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Korgeneral Güvenç ile tuğgeneraller Caha, Boduroğlu, Çağlar, Soyraç, Nuhoğlu ve Tamer'in de bulunduğu 150 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

ÜÇER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede tüm şüpheliler için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

2 BİN 735 VATANDAŞ YARALANDI

İddianamede, 15 Temmuz gecesi TSK içerisinde örgütlenmiş olan FETÖ mensupları tarafından demokratik anayasal düzen, cebir ve şiddet kullanılarak ortadan kaldırılma teşebbüsünde bulunulduğu belirtildi. 8 binden fazla askeri personelin, 35 uçağın, 37 helikopterin, 74 tankın, 246 zırhlı aracın ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı belirtilerek, eylemler sonucunda 172'si sivil, 4'ü asker, 63'ü polis olmak üzere 250 vatandaşın şehit olduğu, 23'ü asker, 154'ü ise polis olmak üzere 2 bin 735 vatandaşın yaralandığı kaydedildi.

DARBE HAZIRLIKLARI SABAHTAN BAŞLADI

İddianamede, KKK personeli olan şüphelilerin olay günü sabah saatlerinden itibaren darbe girişimi hazırlıklarına başladığı bildirildi. İlk olarak olay günü itibariyle yıllık izinde bulunan örgüt üyesi olan kişilerin sabah saatlerinden itibaren acil olarak mesaiye çağrıldığı ifade edilerek, yıllık izin kullanmayan ancak örgüt üyesi olmayan kişilere yönelik olarak herhangi bir çağrı yapılmadığı kaydedildi.

KARARGAH 22.00'DA TAMAMEN ELE GEÇİRİLDİ

15 Temmuz günü FETÖ mensubu olmayan askeri personel in saat 17.00-18.00 sıralarında servislerle ve özel araçları ile mesailerini tamamlayarak kışlayı terk ettikleri belirtilerek darbe hazırlığında olan şüpheliler ise mesaiye kalarak karargah binasında darbe saatini bekledikleri anlatıldı. İddianamede, "Saat 20.00 sıralarında evlerinde bulunan bir kısım şüpheliler ise telefon açılarak KKK'lığına çağrılmışlardır. Saat 21.00 sıralarında şüpheliler darbe girişimine karşı geleceklerini düşündükleri müştekileri ellerini ve ayaklarını koli bantları ile bantlayarak etkisiz hale getirmişlerdir. Darbe girişimine iştirak etmeyeceklerini düşündükleri nöbetçi personeli ise nöbetlerinin bittiğini ve idari izinli olduklarını belirterek kışla dışına çıkartmışlardır. Saat 22.00'dan itibaren KKK'lığı karargah binası ve kışla şüpheliler tarafından tamamen ele geçirilmiştir" denildi.

SİLAH DEPOSUNUN KAPISI KIRILARAK FETÖ'CÜ ASKERLERE SİLAH DAĞITILDI

İddianamede, darbe girişimine katılması planlanan ancak kışlada bulunmayan şüphelilerin kamuflajlarını giyerek ve silahlarını yanlarına alarak kışlaya gelmelerinin istenildiği vurgulanarak, silahları bulunmayan şüphelilere ise erlere ait silahların muhafaza edildiği silahlığın kapısı kırılarak G-3 piyade tüfekleri tüfeklerinin dağıtıldığı bildirildi. Şüphelilerin karargah binasını ve kışlayı ele geçirmelerinin ardından darbe karşıtı sivil halkın ve polislerin kışlaya girişlerine engel olmak amacıyla tüm giriş kapılarında silahlı olarak nöbet tuttukları ifade edildi. Normal şartlarda birkaç er ve bir uzman çavuş ile nöbet tutulan giriş kapılarında, olay günü yüksek rütbeli şüphelilerin 15-20 kişilik guruplar halinde nöbet tuttukları kaydedilerek, giriş kapılarına gelen askeri personelin örgüt mensubu olmaması halinde kışlaya alınmadığı belirtildi. İddianamede, darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine şüphelilerden büyük çoğunluğunun sivil kıyafetlerini giyerek kışlayı terk ettikleri, kışlayı terk etmek istemeyen çok az sayıdaki şüphelilerin ise kışlada gözaltına alındığı ifade edildi.

ASKERİ YARGI İDDANAMESİ DE TAMAMLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasını oluşturdukları gerekçesiyle 33 kişi hakkında iddianame düzenleyerek, mahkemeye gönderdi. İddianamede şüphelilere "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "terör faaliyeti kapsamında resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlamaları yöneltildi.