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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 KPSS Sorularının Çalınmasıyla İlgili Yürütülen Soruşturma...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 KPSS Sorularının Çalınmasıyla İlgili Yürütülen Soruşturma...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen 105 askerin eşi hakkında 31 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 KPSS Sorularının Çalınmasıyla İlgili Yürütülen Soruşturma...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen 105 askerin eşi hakkında 31 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonda şu ana kadar 74 kişi gözaltına alındı.

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