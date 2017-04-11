Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Haklarında Yakalama Kararı...

IHAAW162649-ASA/11-04-2017 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar 2. Ordu Komutanı Tümgeneral Avni Angun ile Tuğgeneral Ersin Yıldırım’ın bugün Ankara’da yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Haklarında Yakalama Kararı...

IHAAW162649-ASA/11-04-2017

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar 2. Ordu Komutanı Tümgeneral Avni Angun ile Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın bugün Ankara'da yakalandığını bildirdi. 11.04.2017 16: 26: 49 TSI
NNNN - ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Ersin Yıldırım, Malatya, Ankara, Ceza, Ordu
sponsored ads