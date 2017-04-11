Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Haklarında Yakalama Kararı...
IHAAW162649-ASA/11-04-2017 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar 2. Ordu Komutanı Tümgeneral Avni Angun ile Tuğgeneral Ersin Yıldırım’ın bugün Ankara’da yakalandığını bildirdi.
IHAAW162649-ASA/11-04-2017
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar 2. Ordu Komutanı Tümgeneral Avni Angun ile Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın bugün Ankara'da yakalandığını bildirdi. 11.04.2017 16: 26: 49 TSI
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