Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kamuoyunda "Kozmik Oda" Olarak Bilinen Soruşturmayı Yürütürken...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturmayı yürütürken Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında arama yaptıran eski cumhuriyet savcısı Mustafa Bilgili hakkında, "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturmayı yürütürken Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında arama yaptıran eski cumhuriyet savcısı Mustafa Bilgili hakkında, "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.