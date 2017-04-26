Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün Emniyet Teşkilatı İçindeki Üyelerinin Sivil Mahrem...

IHAAW122209-ASA/26-04-2017



- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet teşkilatı içindeki üyelerinin sivil mahrem imamlarına yönelik soruşturma kapsamında 4 bin 672 kişi hakkında işlem yapıldığını, bunlardan bin 448'inin daha önceden FETÖ'den tutuklu olduğunu bildirdi. Tutuklular haricinde kalan 3 bin 224 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu, şuana kadar bin 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 26.04.2017 12: 22: 09 TSI

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