Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün Darbe Girişimi Sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlerle ilgili 52 kişi hakkında iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlerle ilgili 52 kişi hakkında iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.