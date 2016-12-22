Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 kişi hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenleyerek, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Ankara'nın Polatlı İlçesindeki...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 kişi hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenleyerek, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
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