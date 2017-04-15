Ankara Çubuk'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

ANKARA'nın Çubuk İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Caddesi ve 24. Caddenin kesiştiği kavşakta meydana geldi.



Sanayi Caddesinden Ankara Bulvarına seyir halindeki 34 yaşındaki Harun Kaya'nın kullandığı 06 AT 1971 plakalı otomobil, aynı yönde seyir eden 19 yaşındaki Hami Kasap yönetimindeki 06 BV 401 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 BV 401 plakalı otomobil ikiye bölünerek hurda yığını haline geldi. Kazada, sürücülerden Hami Kasap ve aynı araçta bulunan Eren Demir, Yusuf Üzümcü hafif yaralanırken diğer sürücü Harun Kaya ile araçta bulunan ve adı öğrenilemeyen 1 kişi Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



- Ankara